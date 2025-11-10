Aberta em maio pela Câmara de Taubaté, a CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) que deveria investigar possíveis irregularidades no contrato de publicidade oficial da Prefeitura perdeu o prazo e foi encerrada sem realizar nenhuma coleta de depoimentos e sem apresentar relatório final.

Por meio da assessoria da Câmara, o vereador Dentinho (PP), que presidia a CPI, alegou ter cometido um equívoco no requerimento que solicitou a abertura da comissão, que foi apresentado em abril desse ano. "Infelizmente pensei que tinha colocado o prazo igual às outras [CPIs], até 2028, mas no ofício saiu como 180 dias. Não finalizamos o relatório, mas vamos continuar as fiscalização destes contratos".