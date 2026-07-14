Aberta em novembro de 2025 pela Câmara de Taubaté, a CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Zona Azul, que deveria investigar supostas irregularidades na atuação da empresa Estapar no município, perdeu o prazo e foi encerrada sem realizar nenhuma coleta de depoimentos e sem apresentar relatório final.

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Instaurada no dia 18 de novembro do ano passado, a CPI tinha 180 dias para conclusão dos trabalhos. Como os integrantes esqueceram de solicitar prorrogação, o prazo terminou ainda no mês de maio de 2026 - o prazo não é suspenso nos períodos de recesso da Câmara.