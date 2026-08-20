O aposentado Carlos Inácio da Silva, de 62 anos, se colocou na frente da filha na tentativa de protegê-la e acabou morto a tiros pelo ex-genro, durante um ataque em Jacareí. O crime aconteceu na noite de terça-feira (18), durante uma discussão sobre a divisão de um imóvel.

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O autor dos disparos, o mecânico Anderson Saldanha Guedes, de 37 anos, foi preso na manhã desta quinta-feira (20), em Passa Quatro, no Sul de Minas Gerais. Ele era procurado desde o ataque.