20 de agosto de 2026
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CAPTURADO

Anderson é preso após matar sogro e atirar na ex em Jacareí

Por Jesse Nascimento | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Anderson foi preso em Passa Quatro
Anderson foi preso em Passa Quatro

O mecânico Anderson Saldanha Guedes, de 37 anos, foi preso na manhã desta quinta-feira (20) em Passa Quatro, no Sul de Minas Gerais, acusado de matar o ex-sogro e atirar contra a ex-noiva durante uma discussão relacionada à partilha de bens, em Jacareí.

Anderson era procurado desde a noite de terça-feira (18), quando ocorreu o ataque em uma residência na região da Vila Garcia. A Polícia Civil aponta o mecânico como autor dos disparos que mataram Carlos Inácio da Silva, de 62 anos, e feriram gravemente a ex-noiva, de 38 anos.

A prisão foi realizada por policiais de Minas Gerais após um trabalho de inteligência integrado entre a Polícia Militar e a Polícia Civil de Jacareí e forças de segurança mineiras.

Ex-noiva permanece internada

A mulher foi socorrida e permanece internada na Santa Casa de Jacareí. Segundo as informações apuradas, ela está consciente, intubada e apresenta quadro clínico estável.

Fuga para Minas Gerais

Após o crime, Anderson deixou Jacareí e passou a ser procurado pelas forças de segurança. Informações iniciais apontaram que ele teria utilizado uma motocicleta Honda Falcon durante a fuga.

O trabalho de inteligência permitiu identificar que o suspeito havia deixado o estado de São Paulo e estava em Passa Quatro, onde acabou localizado e preso nesta quinta-feira.

Até a publicação desta reportagem, não haviam sido divulgadas informações sobre o local exato onde Anderson foi encontrado nem sobre eventual resistência durante a prisão.

Crime ocorreu durante partilha de bens

Segundo a investigação, o ataque aconteceu na noite de terça-feira em uma residência da Rua Oswaldo Barrios Miguelis, na região da Vila Garcia, em Jacareí.

Pai e filha estavam no imóvel para conversar com Anderson sobre a divisão de uma propriedade adquirida durante o relacionamento.

A Polícia Civil atribui ao mecânico o homicídio de Carlos Inácio e a tentativa de feminicídio contra a ex-noiva.

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