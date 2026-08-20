O mecânico Anderson Saldanha Guedes, de 37 anos, foi preso na manhã desta quinta-feira (20) em Passa Quatro, no Sul de Minas Gerais, acusado de matar o ex-sogro e atirar contra a ex-noiva durante uma discussão relacionada à partilha de bens, em Jacareí.
Anderson era procurado desde a noite de terça-feira (18), quando ocorreu o ataque em uma residência na região da Vila Garcia. A Polícia Civil aponta o mecânico como autor dos disparos que mataram Carlos Inácio da Silva, de 62 anos, e feriram gravemente a ex-noiva, de 38 anos.
A prisão foi realizada por policiais de Minas Gerais após um trabalho de inteligência integrado entre a Polícia Militar e a Polícia Civil de Jacareí e forças de segurança mineiras.
Ex-noiva permanece internada
A mulher foi socorrida e permanece internada na Santa Casa de Jacareí. Segundo as informações apuradas, ela está consciente, intubada e apresenta quadro clínico estável.
Fuga para Minas Gerais
Após o crime, Anderson deixou Jacareí e passou a ser procurado pelas forças de segurança. Informações iniciais apontaram que ele teria utilizado uma motocicleta Honda Falcon durante a fuga.
O trabalho de inteligência permitiu identificar que o suspeito havia deixado o estado de São Paulo e estava em Passa Quatro, onde acabou localizado e preso nesta quinta-feira.
Até a publicação desta reportagem, não haviam sido divulgadas informações sobre o local exato onde Anderson foi encontrado nem sobre eventual resistência durante a prisão.
Crime ocorreu durante partilha de bens
Segundo a investigação, o ataque aconteceu na noite de terça-feira em uma residência da Rua Oswaldo Barrios Miguelis, na região da Vila Garcia, em Jacareí.
Pai e filha estavam no imóvel para conversar com Anderson sobre a divisão de uma propriedade adquirida durante o relacionamento.
A Polícia Civil atribui ao mecânico o homicídio de Carlos Inácio e a tentativa de feminicídio contra a ex-noiva.