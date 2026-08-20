O mecânico Anderson Saldanha Guedes, de 37 anos, foi preso na manhã desta quinta-feira (20) em Passa Quatro, no Sul de Minas Gerais, acusado de matar o ex-sogro e atirar contra a ex-noiva durante uma discussão relacionada à partilha de bens, em Jacareí.

Anderson era procurado desde a noite de terça-feira (18), quando ocorreu o ataque em uma residência na região da Vila Garcia. A Polícia Civil aponta o mecânico como autor dos disparos que mataram Carlos Inácio da Silva, de 62 anos, e feriram gravemente a ex-noiva, de 38 anos.

A prisão foi realizada por policiais de Minas Gerais após um trabalho de inteligência integrado entre a Polícia Militar e a Polícia Civil de Jacareí e forças de segurança mineiras.