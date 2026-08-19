Antes do ataque que terminou com a morte do sogro e deixou a ex-noiva gravemente ferida, o mecânico Anderson Saldanha Guedes, de 37 anos, já teria feito ameaças contra Mônica Cristina da Silva. Segundo depoimentos registrados pela Polícia Civil, ele afirmava que ela “não ficaria com o dinheiro” e que iria matá-la para, depois, tirar a própria vida.

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O crime aconteceu na noite desta terça-feira (18), em uma residência na área rural de Jacareí. Carlos Inácio da Silva, de 62 anos, pai de Mônica, foi morto a tiros. A mulher, de 38 anos, também foi atingida e permanece sob cuidados médicos. O caso é investigado como homicídio consumado e tentativa de feminicídio.