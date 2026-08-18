Chamamento

A Prefeitura de Taubaté abriu um chamamento público para selecionar até 18 startups interessadas em participar do Programa de Incubação do HITT (Hub de Inovação Tecnológica de Taubaté). O edital pode ser conferido nesse link.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Sem empresas

A abertura do chamamento visa possibilitar que o HITT volte a abrigar incubadoras. O espaço, que completou seis anos de atividade em maio, não abriga atualmente nenhuma startup.