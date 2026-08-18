18 de agosto de 2026
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HOJE NÃO TEM EMPRESA

Taubaté abre seleção para que HITT volte a abrigar startups

Por Sessão Extra | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMT
Hub de Inovação Tecnológica de Taubaté, que completou seis anos em maio, não abriga nenhuma empresa atualmente; com chamamento público, espaço poderá receber até 18 startups
Hub de Inovação Tecnológica de Taubaté, que completou seis anos em maio, não abriga nenhuma empresa atualmente; com chamamento público, espaço poderá receber até 18 startups

Chamamento
A Prefeitura de Taubaté abriu um chamamento público para selecionar até 18 startups interessadas em participar do Programa de Incubação do HITT (Hub de Inovação Tecnológica de Taubaté). O edital pode ser conferido nesse link.

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Sem empresas
A abertura do chamamento visa possibilitar que o HITT volte a abrigar incubadoras. O espaço, que completou seis anos de atividade em maio, não abriga atualmente nenhuma startup.

Incubação
Segundo a Prefeitura, "o programa foi estruturado para atender negócios em diferentes estágios de desenvolvimento. Os projetos poderão ingressar nas modalidades de pré-incubação, incubação ou incubação avançada, de acordo com o nível de maturidade da startup".

Desafios
Ainda de acordo com a Prefeitura, "as startups participantes serão desafiadas a apresentarem soluções para os problemas reais da cidade em segmentos variados como mobilidade, saúde, segurança entre outros no âmbito da gestão pública".

HITT
Inaugurado em 26 de junho de 2020, o HITT foi uma alternativa proposta pelo governo do ex-prefeito Ortiz Junior (Republicanos) para substituir o projeto do Parque Tecnológico, que foi anunciado em 2013 e nunca chegou a entrar em atividade.

Transferência
No início de junho de 2026, diante da ausência de startups no HITT, o governo Sérgio Victor (Novo) decidiu transferir uma série de serviços para o espaço, que fica no Via Vale Shopping.

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