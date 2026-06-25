Sem empresas

O HITT (Hub de Inovação Tecnológica de Taubaté), que completará seis anos de atividade nessa sexta-feira (26), não abriga atualmente nenhuma startup. A informação foi confirmada à Câmara pela Prefeitura, em resposta a um requerimento do vereador Douglas Carbonne (Solidariedade), que integra a oposição ao governo do prefeito Sérgio Victor (Novo).

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Novo edital

"Atualmente, não há startups incubadas selecionadas por meio de chamamento público vigente no HITT, considerando que a administração municipal se encontra em fase de estruturação de novo edital destinado à seleção de startups, empresas inovadoras e projetos de base tecnológica", afirmou o prefeito.