Sem empresas
O HITT (Hub de Inovação Tecnológica de Taubaté), que completará seis anos de atividade nessa sexta-feira (26), não abriga atualmente nenhuma startup. A informação foi confirmada à Câmara pela Prefeitura, em resposta a um requerimento do vereador Douglas Carbonne (Solidariedade), que integra a oposição ao governo do prefeito Sérgio Victor (Novo).
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Novo edital
"Atualmente, não há startups incubadas selecionadas por meio de chamamento público vigente no HITT, considerando que a administração municipal se encontra em fase de estruturação de novo edital destinado à seleção de startups, empresas inovadoras e projetos de base tecnológica", afirmou o prefeito.
Espaço
Apesar da ausência de startups, Sérgio alegou que "o espaço permanece em pleno funcionamento, sendo utilizado para a realização de atividades institucionais, reuniões, capacitações, eventos e demais ações voltadas ao fortalecimento do ecossistema municipal de inovação e empreendedorismo".
Utilização
"Sua utilização não se restringe à ocupação permanente por empresas residentes, abrangendo também atividades temporárias e compartilhadas. Além das iniciativas voltadas à inovação, o espaço abriga serviços e programas compatíveis com o termo de cessão de uso firmado entre o Via Vale Shopping e o município, incluindo atendimentos relacionados ao Incra, Programa Tec Rural, Consórcio Intermunicipal 3 Rios e o Programa Via Empreendedora, que reúne importantes instrumentos de apoio ao empreendedorismo, como a Sala do Empreendedor, o Banco do Povo e o Posto de Atendimento ao Empreendedor (Sebrae Aqui)", acrescentou o prefeito.
HITT
Inaugurado em 26 de junho de 2020, o HITT foi uma alternativa proposta pelo governo do ex-prefeito Ortiz Junior (Republicanos) para substituir o projeto do Parque Tecnológico, que foi anunciado em 2013 e nunca chegou a entrar em atividade.
Transferência
No início de junho de 2026, diante da ausência de startups no HITT, o governo Sérgio decidiu transferir uma série de serviços para o espaço, que fica no Via Vale Shopping.