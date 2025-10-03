Sérgio diz avaliar alternativas para área do Parque Tecnológico

O prefeito Sérgio Victor (Novo) afirmou que avalia "alternativas que possam conferir melhor aproveitamento da área" que seria destinada ao Parque Tecnológico de Taubaté. A informação foi repassada à Câmara, em resposta a requerimento do vereador Bilili de Angelis (PP).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Sérgio afirmou que a Prefeitura "tem acompanhado o cenário de restrições financeiras que inviabiliza, no momento, a implantação direta do Parque Tecnológico nos moldes inicialmente previstos", e que entre as alternativas avaliadas está "a possibilidade de destinação a empreendimentos de grande porte que tragam investimentos, empregos e fortalecimento econômico ao município".