Após a realização de uma perícia médica, a Justiça rejeitou nessa terça-feira (18) o pedido para que o ex-prefeito de Taubaté Roberto Peixoto voltasse a cumprir, em regime domiciliar, a pena de 10 anos e seis meses de reclusão pela condenação pelo crime de lavagem de dinheiro. Com isso, Peixoto continuará preso em regime fechado na Penitenciária 2 de Potim.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ao rejeitar o pedido da defesa do ex-prefeito, a juíza Sueli Zeraik de Oliveira Armani, da Vara de Execuções Criminais de Taubaté, afirmou que "embora o relatório médico" retrate "certa gravidade no estado clínico do sentenciado, esta não afigura ser de monta a ensejar o deferimento do pedido, notadamente porque tão logo constatado o agravamento do seu quadro, todas as providências necessárias serão efetiva e prontamente tomadas pela administração prisional, inclusive viabilizando tratamento externo e disponibilizando todos os medicamentos prescritos".