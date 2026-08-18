A causa da morte do ator, palhaço e artista plástico Carlos José Cesare, de 60 anos, conhecido em São José dos Campos como Palhaço Eugênio, foi divulgada nesta terça-feira (18), um dia após a morte do artista.

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Em uma publicação nas redes sociais, o perfil do Palhaço Eugênio agradeceu as mensagens de apoio e as homenagens recebidas após a confirmação da morte. Segundo a informação divulgada, foram constatadas congestão e edema pulmonares, além de falência cardíaca, provavelmente ocorrida durante o sono.