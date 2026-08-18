A causa da morte do ator, palhaço e artista plástico Carlos José Cesare, de 60 anos, conhecido em São José dos Campos como Palhaço Eugênio, foi divulgada nesta terça-feira (18), um dia após a morte do artista.
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Em uma publicação nas redes sociais, o perfil do Palhaço Eugênio agradeceu as mensagens de apoio e as homenagens recebidas após a confirmação da morte. Segundo a informação divulgada, foram constatadas congestão e edema pulmonares, além de falência cardíaca, provavelmente ocorrida durante o sono.
“Obrigado a todos pelas palavras de apoio e homenagens”, diz a publicação. A mensagem termina com uma despedida do artista: “Boa noite! Bons sonhos! E um alegre despertar...”.
Carlos José Cesare morreu na segunda-feira (17), deixando uma trajetória de mais de quatro décadas dedicada à cultura e à arte em São José dos Campos.
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Palhaço Eugênio marcou gerações em São José
Conhecido principalmente pelo personagem Palhaço Eugênio, também chamado de Eugênio Garnizé, Carlos construiu uma carreira que passou pelo teatro, televisão, música, literatura, artes plásticas e palhaçaria.
O artista também atuava como bonequeiro, professor, autor, cantor e locutor. Em São José dos Campos, ganhou notoriedade pelas apresentações do Show do Eugênio, realizadas em praças, espaços culturais e eventos.
Um dos locais mais marcantes dessa trajetória foi a praça do Aquarius, onde o artista se apresentava aos finais de semana e reunia crianças ao redor de seus espetáculos.
“Guardaremos para sempre o seu sorriso, as suas histórias e a gratidão imensa por cada final de semana ao seu lado na praça do Aquarius”, escreveu uma das homenagens publicadas após a morte.
Carlos Cesare trabalhou no 'Qual é a Música?'
Antes de se tornar conhecido pelo personagem Eugênio, Carlos Cesare também teve uma passagem pela televisão. O artista integrou o elenco do programa “Qual é a Música?”, apresentado por Silvio Santos no SBT.
Segundo relato do próprio Carlos, ele chegou à atração em 1986, após a saída de Pablo. Na época, tinha 20 anos e havia conquistado um prêmio no programa “Show de Calouros”.
Carlos trabalhou durante quatro anos no “Qual é a Música?”, experiência que ampliou sua projeção nacional. Em entrevista relembrada após sua morte, contou que Silvio Santos tinha uma simpatia especial por ele depois de descobrir que os dois haviam nascido em 12 de dezembro.
Artista tinha novos projetos
A morte de Carlos causou ainda mais comoção porque o artista seguia trabalhando e tinha projetos programados. Um dia antes de morrer, ele havia divulgado uma apresentação gratuita do Show do Eugênio, prevista para o sábado, no Centro de Estudos Teatrais, junto ao Parque da Cidade.
Carlos também estava à frente de Armazém do Eugênio, espetáculo dirigido e interpretado por ele. A montagem reunia pantomima, mágica, dança, música clássica, manipulação de objetos e elementos tradicionais da palhaçaria.
O artista ainda mantinha relação próxima com grupos e projetos culturais de São José dos Campos. O Grupo Boneco Vivo prestou homenagem e relembrou os oito anos de convivência com Carlos, incluindo sua participação como Malaquias na Caravana de Seu Malaquias.
Fundação Cultural lamenta morte
A FCCR (Fundação Cultural Cassiano Ricardo) também lamentou a morte e destacou a contribuição de Carlos para a cultura de São José dos Campos.
Carlos integrava o projeto Arte nas Ruas e circulava pela cidade com o espetáculo Show do Eugênio.
“Multiartista, dedicava-se também às artes plásticas, à música, à literatura e à palhaçaria. Por quatro décadas, encantou o público em teatros ou pela televisão”, afirmou a Fundação Cultural em nota de pesar.
Nas redes sociais, amigos e admiradores destacaram o impacto deixado pelo artista e a relação construída com o público ao longo de décadas.
“O mundo não será o mesmo sem o Palhaço Eugênio”, escreveu um admirador.
Velório e sepultamento
O velório de Carlos José Cesare foi realizado na segunda-feira (17), na Urbam, sala 3, das 11h às 16h. O sepultamento ocorreu às 16h, no Cemitério Municipal Padre Rodolfo Komorek, em São José dos Campos.
De acordo com os amigos e admiradores, a morte encerra uma trajetória de mais de 40 anos dedicada à arte, mas deixa na cidade a memória de um artista que transformou a alegria, a imaginação e o contato direto com o público em sua marca.