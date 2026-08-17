O palhaço que fez tanta gente sorrir, partiu.

O sorriso, as histórias e a alegria do Palhaço Eugênio ficarão na memória de familiares, amigos e de dezenas de crianças que acompanharam suas apresentações em São José dos Campos. O ator, palhaço e artista plástico Carlos José Cesare, de 60 anos, morreu nesta segunda-feira (17), deixando uma trajetória de mais de quatro décadas dedicada à cultura.

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