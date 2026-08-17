O ator, palhaço e artista plástico Carlos Cesare, de São José dos Campos, morreu nesta segunda-feira (17).

Com mais de 40 anos de carreira e conhecido pelo personagem Palhaço Eugênio, ele construiu uma trajetória marcada pela atuação no teatro, televisão, música, literatura, artes plásticas e palhaçaria, tornando-se uma figura conhecida na cena cultural da cidade e da região.

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