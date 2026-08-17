O ator, palhaço e artista plástico Carlos Cesare, de São José dos Campos, morreu nesta segunda-feira (17).
Com mais de 40 anos de carreira e conhecido pelo personagem Palhaço Eugênio, ele construiu uma trajetória marcada pela atuação no teatro, televisão, música, literatura, artes plásticas e palhaçaria, tornando-se uma figura conhecida na cena cultural da cidade e da região.
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A morte foi lamentada pela FCCR (Fundação Cultural Cassiano Ricardo), que destacou o legado do artista para a cultura joseense. Carlos Cesare integrava o projeto Arte nas Ruas e circulava pela cidade com o espetáculo Show do Eugênio, personagem que marcou uma de suas principais fases profissionais.
“Multiartista, dedicava-se também às artes plásticas, à música, à literatura e à palhaçaria. Por quatro décadas, encantou o público em teatros ou pela televisão”, afirmou a Fundação Cultural em nota de pesar.
Carlos Cesare também integrou o elenco do programa “Qual é a Música?”, exibido pelo SBT, ampliando sua atuação para além dos palcos.
Além de ator e palhaço, o artista também atuava como bonequeiro, professor, autor, cantor e locutor.
Palhaço Eugênio marcou carreira
Na cena cultural joseense, Carlos Cesare ficou especialmente conhecido pelo personagem Palhaço Eugênio, também chamado de Eugênio Garnizé. O artista apresentava espetáculos e intervenções urbanas em diferentes espaços da cidade.
Uma de suas produções mais recentes era Armazém do Eugênio, espetáculo dirigido e interpretado pelo próprio artista. A montagem combinava pantomima, mágica, dança, música clássica, manipulação de objetos e elementos tradicionais da palhaçaria.
O trabalho tinha como característica uma narrativa poética e marcada pelo nonsense, com números que estimulavam a imaginação do público.
Carlos Cesare também se apresentava em espaços como o CET (Centro de Estudos Teatrais) e praças públicas de São José dos Campos.
Artista se apresentou no Parque da Cidade
Um dia antes da morte, Carlos Cesare havia divulgado uma apresentação gratuita do Show do Eugênio, marcada para domingo, no Centro de Estudos Teatrais, junto ao Parque da Cidade.
O artista mantinha uma relação próxima com grupos e projetos culturais da cidade. Em uma homenagem publicada após a notícia da morte, o Grupo Boneco Vivo destacou os anos de convivência com Carlos Cesare.
“Não acredito ainda. Tivemos oito anos de muitos momentos no Grupo Boneco Vivo”, publicou o grupo, ao lembrar a participação do artista como Malaquias na Caravana de Seu Malaquias.