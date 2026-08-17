Antes de conquistar gerações de crianças em São José dos Campos como Palhaço Eugênio, o artista Carlos José Cesare, de 60 anos, teve uma passagem marcante pela televisão brasileira. O ator, palhaço e artista plástico foi o substituto de Pablo no programa “Qual é a Música?”, apresentado por Silvio Santos no SBT, na década de 1980.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Carlos morreu nesta segunda-feira (17), deixando uma trajetória de mais de quatro décadas dedicada à cultura. A notícia provocou uma onda de homenagens de familiares, amigos, artistas e admiradores nas redes sociais.