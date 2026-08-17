Nenhuma arma foi encontrada durante as buscas realizadas nesta segunda-feira (17) na Embraer, em São José dos Campos, após uma suspeita de que um funcionário estaria armado dentro do prédio F220, segundo informações do Sindicato dos Metalúrgicos. Trabalhadores foram evacuados, revistados e tiveram armários vistoriados durante a ocorrência.

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De acordo com o sindicato, um funcionário suspeito de envolvimento no episódio teria sido demitido após o caso. A informação, porém, ainda não foi confirmada oficialmente pela Embraer, que informou apenas estar colaborando com a investigação policial.