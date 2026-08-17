Funcionários da Embraer foram revistados e tiveram armários vistoriados nesta segunda-feira (17), de acordo com informações do Sindicato dos Metalúrgicos, após uma suspeita de que um trabalhador estaria armado dentro de um prédio da empresa, em São José dos Campos. As bolsas também teriam sido revistadas.
O caso é investigado pela polícia. A Embraer não comentou a informação do sindicato, reforçando que colabora com as investigações da polícia.
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A ocorrência foi registrada no prédio identificado como F220. Segundo informações obtidas por OVALE, que revelou a ocorrência em primeira mão, os funcionários foram evacuados do local durante a apuração da suspeita.
O Sindicato dos Metalúrgicos informou que, após a evacuação, funcionários passaram por revista. Ainda segundo o sindicato, armários dos trabalhadores também foram "arrombados" e vistoriados.
Até o momento, não há confirmação sobre a presença de uma arma no prédio ou sobre eventual ameaça a funcionários. Também não foram divulgados detalhes sobre a identidade do trabalhador citado na denúncia.
Em nota enviada a OVALE, a Embraer afirmou que está colaborando com as autoridades. “A Embraer está colaborando com a autoridade policial na apuração dessa ocorrência. As operações seguem normalmente nesse momento.”
A empresa informou ainda que as operações seguem normalmente. O caso continua em apuração.