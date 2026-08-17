Funcionários da Embraer foram revistados e tiveram armários vistoriados nesta segunda-feira (17), de acordo com informações do Sindicato dos Metalúrgicos, após uma suspeita de que um trabalhador estaria armado dentro de um prédio da empresa, em São José dos Campos. As bolsas também teriam sido revistadas.

O caso é investigado pela polícia. A Embraer não comentou a informação do sindicato, reforçando que colabora com as investigações da polícia.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp