Um funcionário suspeito de envolvimento na ocorrência que mobilizou a segurança da Embraer, em São José dos Campos, nesta segunda-feira (17), teria sido demitido após o episódio, de acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos.

A informação sobre o desligamento, no entanto, ainda não foi confirmada oficialmente pela Embraer -- a companhia informou apenas que colabora com a investigação policial.

A ocorrência foi registrada no prédio identificado como F220, que chegou a ser evacuado após surgir a suspeita de que um funcionário poderia estar armado no local. O caso está sendo apurado pelas autoridades policiais.