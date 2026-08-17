17 de agosto de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
'OPERAÇÃO NORMAL'

Embraer diz que colabora com polícia após ocorrência em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Embraer/Divulgação

A Embraer informou nesta segunda-feira (17) que está colaborando com a autoridade policial na apuração de uma ocorrência registrada em um de seus prédios em São José dos Campos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Em nota enviada a OVALE, a empresa afirmou que “está colaborando com a autoridade policial na apuração dessa ocorrência” e acrescentou que “as operações seguem normalmente nesse momento”.

A manifestação da fabricante ocorre após informações sobre uma suspeita envolvendo um funcionário que estaria armado em um prédio da empresa, identificado como F220. O local chegou a ser evacuado durante a ocorrência.

A Embraer não informou detalhes sobre o caso nem confirmou a presença de uma arma. A apuração está sob responsabilidade das autoridades policiais.

OVALE acompanha o caso e atualizará a reportagem caso sejam divulgadas novas informações.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários