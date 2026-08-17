A Embraer informou nesta segunda-feira (17) que está colaborando com a autoridade policial na apuração de uma ocorrência registrada em um de seus prédios em São José dos Campos.

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Em nota enviada a OVALE, a empresa afirmou que “está colaborando com a autoridade policial na apuração dessa ocorrência” e acrescentou que “as operações seguem normalmente nesse momento”.