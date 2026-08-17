A Embraer informou nesta segunda-feira (17) que está colaborando com a autoridade policial na apuração de uma ocorrência registrada em um de seus prédios em São José dos Campos.
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Em nota enviada a OVALE, a empresa afirmou que “está colaborando com a autoridade policial na apuração dessa ocorrência” e acrescentou que “as operações seguem normalmente nesse momento”.
A manifestação da fabricante ocorre após informações sobre uma suspeita envolvendo um funcionário que estaria armado em um prédio da empresa, identificado como F220. O local chegou a ser evacuado durante a ocorrência.
A Embraer não informou detalhes sobre o caso nem confirmou a presença de uma arma. A apuração está sob responsabilidade das autoridades policiais.
OVALE acompanha o caso e atualizará a reportagem caso sejam divulgadas novas informações.