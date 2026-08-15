Doce, dedicada e querida por familiares, amigos, professores e colegas de trabalho.
A morte de Kaylane Letícia Castro da Silva, de 22 anos, deixa um rastro de homenagens após ser encontrada morta nas águas do Rio Paraíba do Sul, em Guaratinguetá, nesta sexta-feira (14). Ela havia desaparecido após sair de casa para ir à Fatec.
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O corpo da jovem foi localizada pelo próprio pai, que participava das buscas às margens do rio.
Kaylane era estudante da Fatec de Guaratinguetá e também atuava como estagiária da SAEG (Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá).
Após a confirmação da morte, a empresa publicou uma nota de pesar e destacou a jovem como uma pessoa “doce, dedicada e querida” por todos que conviveram com ela.
Professores, amigos, colegas de trabalho e familiares também prestaram homenagens nas redes sociais, ressaltando a dedicação de Kaylane aos estudos, o bom relacionamento com as pessoas e o carinho que despertava em quem a conhecia.
Desaparecimento
Segundo o boletim de ocorrência, Kaylane saiu de sua residência por volta das 17h50 de quinta-feira, com destino à Fatec. A previsão da família era de que ela retornasse para casa por volta das 23h.
Como a jovem não voltou no horário esperado, os familiares começaram a procurá-la. Durante a madrugada, a mãe tentou ligar para o celular de Kaylane. A chamada foi atendida por um homem identificado apenas como Marcelo, que afirmou ter encontrado o aparelho e outros pertences da estudante abandonados na região do Bosque da Amizade.
Os familiares foram até o local, recuperaram os objetos e passaram a realizar buscas pela jovem em diferentes pontos próximos ao bosque e às margens do Rio Paraíba do Sul.
Pai encontrou corpo de Kaylane
As buscas continuaram na manhã desta sexta-feira. Segundo o registro policial, o pai da universitária encontrou o corpo da filha nas águas do Rio Paraíba do Sul.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e retirou a vítima da água. O corpo foi levado às margens do rio, onde policiais militares, familiares e populares aguardavam a chegada das equipes responsáveis pela perícia.
De acordo com o boletim de ocorrência, Kaylane vestia calça jeans, camiseta preta e tênis preto e branco. Na avaliação inicial, não foram identificados ferimentos aparentes. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Guaratinguetá para a realização de necropsia.
Polícia investiga circunstâncias da morte
O caso foi registrado inicialmente como morte suspeita. A Polícia Civil informou que, neste primeiro momento, não havia indícios aparentes de que Kaylane tivesse sido vítima de uma morte criminosa.
O boletim aponta como possibilidades uma eventual queda acidental ou a entrada voluntária no rio, seguida de afogamento. A definição, porém, depende dos laudos periciais e das demais diligências da investigação.
A Polícia Civil também deverá buscar imagens de câmeras de segurança instaladas nas proximidades do Bosque da Amizade, incluindo estabelecimentos comerciais, residências e uma farmácia localizada na avenida Presidente Vargas.
O celular e os demais pertences da jovem também podem ajudar na reconstrução dos últimos momentos antes do desaparecimento.
Homenagens a Kaylane
A notícia da morte provocou comoção entre pessoas que conviveram com a jovem.
Em nota, a SAEG afirmou que Kaylane deixará “saudades” e será lembrada pelo carinho e pela dedicação durante sua passagem pela empresa.
Uma professora que acompanhou a trajetória da universitária também publicou uma homenagem. “Menina maravilhosa... estudiosa e muito dedicada. Tive a honra de ser sua professora”, escreveu.
Outras mensagens destacaram a personalidade, a inteligência e o carinho da jovem. “Menina linda, coração puro, inteligente, ótima funcionária”, escreveu uma das pessoas que prestaram homenagem a Kaylane.
Neste momento, familiares e amigos se despedem da jovem enquanto aguardam a conclusão dos exames que deverão esclarecer as circunstâncias da morte.