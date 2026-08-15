Professores, amigos, colegas de trabalho e familiares também prestaram homenagens nas redes sociais, ressaltando a dedicação de Kaylane aos estudos, o bom relacionamento com as pessoas e o carinho que despertava em quem a conhecia.

Desaparecimento

Segundo o boletim de ocorrência, Kaylane saiu de sua residência por volta das 17h50 de quinta-feira, com destino à Fatec. A previsão da família era de que ela retornasse para casa por volta das 23h.

Como a jovem não voltou no horário esperado, os familiares começaram a procurá-la. Durante a madrugada, a mãe tentou ligar para o celular de Kaylane. A chamada foi atendida por um homem identificado apenas como Marcelo, que afirmou ter encontrado o aparelho e outros pertences da estudante abandonados na região do Bosque da Amizade.