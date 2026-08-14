A busca por Kaylane Letícia Castro da Silva, de 22 anos, terminou de forma trágica na manhã desta sexta-feira (14), em Guaratinguetá.
A estudante, que estava desaparecida desde a noite de quinta-feira (13), foi encontrada morta nas águas do Rio Paraíba do Sul, na região do Bosque da Amizade. O corpo foi localizado pelo próprio pai, que participava das buscas pela filha.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo o boletim de ocorrência, Kaylane saiu de casa por volta das 17h50 de quinta-feira para ir à Fatec de Guaratinguetá. A previsão da família era que ela retornasse por volta das 23h, mas a jovem não voltou para casa.
Homem atendeu telefone de Kaylane durante a madrugada
Durante a madrugada, familiares tentaram entrar em contato com a estudante. Ao ligar para o celular de Kaylane, um homem atendeu e informou que havia encontrado o aparelho e outros pertences dela abandonados no Bosque da Amizade, próximo a uma farmácia de manipulação.
A família foi até o local, recuperou os objetos e iniciou as buscas pela jovem. Parentes percorreram diferentes pontos próximos ao bosque e às margens do Rio Paraíba do Sul, mas não conseguiram localizá-la durante a madrugada.
Na manhã desta sexta-feira, as buscas foram retomadas. De acordo com o registro policial, o pai de Kaylane encontrou o corpo da filha dentro do rio. Bombeiros foram acionados e retiraram a jovem da água, deixando o corpo às margens do rio para os trabalhos das equipes policiais e periciais.
Perícia não encontrou ferimentos aparentes
Kaylane estava vestida com calça jeans, camiseta preta e tênis preto e branco. Conforme o boletim de ocorrência, o corpo não apresentava ferimentos aparentes durante a análise inicial realizada no local.
A ocorrência foi registrada pela Polícia Civil como encontro de cadáver e morte suspeita. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Guaratinguetá, onde será submetido a necropsia.
Ainda não há confirmação sobre a causa da morte. Segundo a Polícia Civil, neste momento não existem indicativos de que a morte tenha sido criminosa. Entre as hipóteses consideradas estão uma queda acidental ou a entrada voluntária no rio, seguida de afogamento. A conclusão, porém, depende dos laudos periciais.
Polícia busca imagens e apura últimos passos
As circunstâncias que levaram Kaylane até o Rio Paraíba do Sul ainda são investigadas. A Polícia Civil pretende analisar imagens de câmeras de segurança instaladas nas proximidades do Bosque da Amizade e da Avenida Presidente Vargas, incluindo estabelecimentos comerciais e imóveis da região.
O celular e os demais pertences encontrados durante a madrugada também poderão ajudar na reconstrução dos últimos momentos da estudante antes do desaparecimento.
A investigação deverá reunir ainda depoimentos de familiares e de outras pessoas que possam ter informações sobre o trajeto feito por Kaylane desde a saída de casa até a localização do corpo.
A Polícia Civil aguarda os resultados dos exames do IML e dos demais laudos para esclarecer a dinâmica e a causa da morte.