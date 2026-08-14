A busca por Kaylane Letícia Castro da Silva, de 22 anos, terminou de forma trágica na manhã desta sexta-feira (14), em Guaratinguetá.

A estudante, que estava desaparecida desde a noite de quinta-feira (13), foi encontrada morta nas águas do Rio Paraíba do Sul, na região do Bosque da Amizade. O corpo foi localizado pelo próprio pai, que participava das buscas pela filha.

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