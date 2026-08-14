Kaylane Letícia Castro da Silva, de 22 anos, que estava desaparecida desde a noite desta quinta-feira (13), foi encontrada morta na manhã desta sexta-feira (14), às margens do Rio Paraíba do Sul, na região do Bosque da Amizade, em Guaratinguetá. A jovem havia saído de casa com destino à Fatec e não retornou no horário previsto pela família.

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Segundo o boletim de ocorrência, Kaylane deixou a residência por volta das 17h50 de quinta-feira para ir à faculdade. A expectativa dos familiares era que ela voltasse para casa por volta das 23h. Como isso não aconteceu, parentes começaram a procurar pela jovem e buscar informações sobre os locais por onde ela poderia ter passado.