14 de agosto de 2026
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ESTAVA DESAPARECIDA

Achada morta no Vale, Kaylane havia sumido a caminho da faculdade

Por Da redação | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução

Kaylane Letícia Castro da Silva, de 22 anos, que estava desaparecida desde a noite desta quinta-feira (13), foi encontrada morta na manhã desta sexta-feira (14), às margens do Rio Paraíba do Sul, na região do Bosque da Amizade, em Guaratinguetá. A jovem havia saído de casa com destino à Fatec e não retornou no horário previsto pela família.

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Segundo o boletim de ocorrência, Kaylane deixou a residência por volta das 17h50 de quinta-feira para ir à faculdade. A expectativa dos familiares era que ela voltasse para casa por volta das 23h. Como isso não aconteceu, parentes começaram a procurar pela jovem e buscar informações sobre os locais por onde ela poderia ter passado.

Durante as buscas, a família conseguiu contato com um homem identificado como Marcelo. Ele relatou ter encontrado o celular e outros pertences de Kaylane abandonados nas proximidades do Bosque da Amizade, em frente a um estabelecimento comercial.

Os familiares foram até o local, recuperaram os objetos e passaram a fazer buscas pela região do bosque e nas proximidades do Rio Paraíba do Sul. Naquele momento, porém, a jovem não foi localizada.

Corpo foi encontrado na manhã desta sexta-feira

As buscas terminaram de forma trágica na manhã desta sexta-feira, quando Kaylane foi encontrada sem vida às margens do Rio Paraíba do Sul, na região do Bosque da Amizade.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia de Guaratinguetá e a Polícia Civil deverá investigar as circunstâncias da morte.

Até a publicação desta reportagem, não havia informação oficial sobre a causa da morte. Também não havia confirmação sobre o que aconteceu entre o momento em que Kaylane saiu de casa, a localização de seus pertences e a descoberta do corpo.

A polícia ainda deverá apurar se houve participação de outra pessoa e esclarecer a dinâmica dos acontecimentos.

O caso causou comoção entre familiares, amigos e pessoas que acompanharam as buscas por Kaylane desde a noite de quinta-feira.

O que se sabe sobre o caso

  • Kaylane Letícia Castro da Silva tinha 22 anos.
  • Ela saiu de casa por volta das 17h50 de quinta-feira (13).
  • O destino informado pela família era a Fatec Guaratinguetá.
  • A previsão era que ela retornasse para casa por volta das 23h.
  • Como não voltou, familiares iniciaram as buscas.
  • O celular e outros pertences foram encontrados na região do Bosque da Amizade.
  • A família fez buscas nas proximidades do bosque e do Rio Paraíba do Sul.
  • O corpo da jovem foi localizado na manhã desta sexta-feira (14).
  • A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte.
  • A causa da morte ainda não foi divulgada oficialmente.

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