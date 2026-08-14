Kaylane Letícia Castro da Silva, de 22 anos, que estava desaparecida desde a noite desta quinta-feira (13), foi encontrada morta na manhã desta sexta-feira (14), às margens do Rio Paraíba do Sul, na região do Bosque da Amizade, em Guaratinguetá. A jovem havia saído de casa com destino à Fatec e não retornou no horário previsto pela família.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo o boletim de ocorrência, Kaylane deixou a residência por volta das 17h50 de quinta-feira para ir à faculdade. A expectativa dos familiares era que ela voltasse para casa por volta das 23h. Como isso não aconteceu, parentes começaram a procurar pela jovem e buscar informações sobre os locais por onde ela poderia ter passado.
Durante as buscas, a família conseguiu contato com um homem identificado como Marcelo. Ele relatou ter encontrado o celular e outros pertences de Kaylane abandonados nas proximidades do Bosque da Amizade, em frente a um estabelecimento comercial.
Os familiares foram até o local, recuperaram os objetos e passaram a fazer buscas pela região do bosque e nas proximidades do Rio Paraíba do Sul. Naquele momento, porém, a jovem não foi localizada.
Corpo foi encontrado na manhã desta sexta-feira
As buscas terminaram de forma trágica na manhã desta sexta-feira, quando Kaylane foi encontrada sem vida às margens do Rio Paraíba do Sul, na região do Bosque da Amizade.
A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia de Guaratinguetá e a Polícia Civil deverá investigar as circunstâncias da morte.
Até a publicação desta reportagem, não havia informação oficial sobre a causa da morte. Também não havia confirmação sobre o que aconteceu entre o momento em que Kaylane saiu de casa, a localização de seus pertences e a descoberta do corpo.
A polícia ainda deverá apurar se houve participação de outra pessoa e esclarecer a dinâmica dos acontecimentos.
O caso causou comoção entre familiares, amigos e pessoas que acompanharam as buscas por Kaylane desde a noite de quinta-feira.
O que se sabe sobre o caso
- Kaylane Letícia Castro da Silva tinha 22 anos.
- Ela saiu de casa por volta das 17h50 de quinta-feira (13).
- O destino informado pela família era a Fatec Guaratinguetá.
- A previsão era que ela retornasse para casa por volta das 23h.
- Como não voltou, familiares iniciaram as buscas.
- O celular e outros pertences foram encontrados na região do Bosque da Amizade.
- A família fez buscas nas proximidades do bosque e do Rio Paraíba do Sul.
- O corpo da jovem foi localizado na manhã desta sexta-feira (14).
- A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte.
- A causa da morte ainda não foi divulgada oficialmente.