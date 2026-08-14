A jovem Kaylane Letícia Castro da Silva, de 22 anos, que estava desaparecida desde a noite desta quinta-feira (13), foi encontrada morta na manhã desta sexta-feira (14), às margens do Rio Paraíba do Sul, na região do Bosque da Amizade, em Guaratinguetá.
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Familiares procuravam pela jovem desde a noite anterior, depois que ela saiu de casa e não retornou no horário previsto.
Segundo o boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil, Kaylane deixou a residência por volta das 17h50 com destino à Fatec. A previsão era de que retornasse para casa por volta das 23h, mas isso não aconteceu.
Diante do desaparecimento, familiares iniciaram buscas e tentaram obter informações que pudessem ajudar a localizar a jovem.
Durante as buscas, eles conseguiram contato com uma pessoa identificada como Marcelo, que informou ter encontrado o celular e outros pertences de Kaylane abandonados nas proximidades do Bosque da Amizade.
Os familiares foram até a região, recuperaram os objetos e fizeram buscas em diferentes pontos próximos ao bosque e ao rio, mas não conseguiram encontrar Kaylane naquele momento.
Corpo encontrado na manhã desta sexta-feira
As buscas tiveram um desfecho trágico na manhã desta sexta-feira, quando Kaylane foi encontrada sem vida às margens do Rio Paraíba, na região do bosque.
A ocorrência está sendo registrada na Delegacia de Polícia de Guaratinguetá e deverá ser encaminhada ao setor responsável pela investigação.
As circunstâncias da morte da jovem ainda deverão ser esclarecidas pelas autoridades. Até o momento, não há informação oficial sobre a causa da morte nem sobre o que aconteceu entre o momento em que Kaylane saiu de casa e a localização do corpo.
O caso causa comoção entre familiares, amigos e pessoas que acompanharam as buscas pela jovem.