A jovem Kaylane Letícia Castro da Silva, de 22 anos, que estava desaparecida desde a noite desta quinta-feira (13), foi encontrada morta na manhã desta sexta-feira (14), às margens do Rio Paraíba do Sul, na região do Bosque da Amizade, em Guaratinguetá.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Familiares procuravam pela jovem desde a noite anterior, depois que ela saiu de casa e não retornou no horário previsto.