“Te amo muito, pai. Sua vida merece ser SEMPRE celebrada!”.

Uma semana antes de morrer ao lado do pai em um grave acidente na Rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos, Amanda da Silva Kern, de 32 anos, publicou uma homenagem pelos 60 anos de José Ricardo Kern, de 60. Na mensagem, ela também escreveu que estaria sempre ao lado dele, cuidando e torcendo pelo pai.

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