“Te amo muito, pai. Sua vida merece ser SEMPRE celebrada!”.
Uma semana antes de morrer ao lado do pai em um grave acidente na Rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos, Amanda da Silva Kern, de 32 anos, publicou uma homenagem pelos 60 anos de José Ricardo Kern, de 60. Na mensagem, ela também escreveu que estaria sempre ao lado dele, cuidando e torcendo pelo pai.
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A declaração ganhou um significado ainda mais doloroso após a morte dos dois, vítimas de uma colisão frontal na noite deste domingo (9). José Ricardo era pastor da Igreja Evangélica Pentecostal Voz da Profecia e fundador do Colégio Filhinhos do Rei, em São José dos Campos.
Além da homenagem de aniversário, Amanda publicou, cerca de uma hora antes da tragédia, um vídeo especial de Dia dos Pais ao lado de José Ricardo. O registro mostra os dois juntos, respondendo a perguntas sobre a relação entre pai e filha.
A morte dos dois causou comoção entre familiares, amigos, fiéis e integrantes da comunidade escolar.
‘Conte sempre comigo’
Na homenagem pelos 60 anos, Amanda chamou o pai carinhosamente de “Richardzinho” e celebrou a vida dele. A publicação foi feita uma semana antes do acidente.
“Te amo muito pai! Sua vida merece ser SEMPRE celebrada!”, escreveu Amanda.
Na sequência, ela desejou ao pai mais 60 anos de vida, com paz, amor, alegria e sonhos. Também destacou a energia de José Ricardo e pediu que Deus continuasse guiando seus passos.
“Conte sempre comigo, estarei sempre do seu ladinho, cuidando de você e torcendo por você! Te amo te amo”, escreveu.
A publicação termina com uma declaração de amor ao pai e imagens da comemoração dos 60 anos.
Vídeo de Dia dos Pais
Na noite deste domingo (9), Amanda também publicou um vídeo em homenagem ao Dia dos Pais. Na gravação, pai e filha aparecem juntos respondendo a perguntas sobre a relação entre eles.
“Especial de Dia dos Pais. Fiz perguntas para o meu pai responder”, escreveu Amanda na legenda.
Segundo ela, a ideia surgiu depois que viu um vídeo semelhante publicado por outra pessoa. Amanda decidiu reproduzir a brincadeira em casa com José Ricardo, a quem chamava de “Richardzinho”.
O registro foi publicado poucas horas antes da tragédia. Após a confirmação das mortes, o vídeo passou a ser compartilhado por pessoas próximas à família.
Pastor e filha morreram na Dutra
O acidente aconteceu por volta das 20h de domingo (9), no km 143 da Rodovia Presidente Dutra, na pista expressa, em São José dos Campos.
José Ricardo e Amanda estavam no mesmo carro, que seguia no sentido São Paulo. De acordo com as informações apuradas no atendimento da ocorrência, o outro veículo trafegava no sentido Rio de Janeiro quando a motorista perdeu o controle.
O automóvel atingiu a mureta central da rodovia, passou sobre a estrutura e invadiu a pista contrária. Na sequência, bateu de frente contra o carro onde estavam o pastor e a filha.
Os três ocupantes dos veículos ficaram presos às ferragens e morreram no local. A terceira vítima foi identificada como Rita de Cássia Dias de Oliveira Souza, que conduzia o outro automóvel.
As circunstâncias que levaram Rita a perder o controle do veículo ainda serão investigadas pela Polícia Civil. Até o momento, não há conclusão oficial sobre o que provocou a perda de controle.
Velório em igreja de São José
O velório de José Ricardo Kern e Amanda da Silva Kern foi realizado na Igreja Evangélica Pentecostal Voz da Profecia, no bairro Santa Inês, em São José dos Campos.
O sepultamento de pai e filha está marcado para terça-feira (11), às 16h, no Cemitério Gethsemani, em São Paulo.
Ainda não foram divulgadas informações sobre o velório e o sepultamento de Rita de Cássia.
Dutra ficou bloqueada após acidente
A colisão provocou o bloqueio da pista no sentido São Paulo para o atendimento das equipes de emergência, realização da perícia e retirada dos veículos envolvidos.
A concessionária RioSP chegou a registrar cerca de quatro quilômetros de congestionamento no trecho. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a liberação completa da pista ocorreu às 0h10 desta segunda-feira (10).
A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, PRF, Polícia Civil e da concessionária responsável pela rodovia.