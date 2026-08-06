No último dia do contrato com o Grupo Chavantes, que foi responsável pela gestão do HMUT (Hospital Municipal Universitário de Taubaté) até o dia 31 de julho, a Prefeitura de Taubaté reconheceu que deveria ter repassado R$ 5,922 milhões a mais para a entidade nos últimos 12 meses.

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O montante é referente ao reajuste que deixou de ser aplicado no ano passado. O contrato com a Chavantes havia sido firmado em julho de 2024, ainda no governo do então prefeito José Saud (PP), ao custo de R$ 112,8 milhões por ano (R$ 9,4 milhões por mês). No entanto, quando a gestão do prefeito Sérgio Victor (Novo) fez a prorrogação por mais 12 meses, em julho de 2025, não aplicou a revisão dos valores com base na inflação, que é prevista em contrato. Com isso, os repasses mensais foram mantidos em R$ 9,4 milhões, apesar dos apelos da entidade.