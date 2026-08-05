O Festival do Bolinho Caipira de Jacareí retorna ao Parque da Cidade entre os dias 14 e 16 de agosto de 2026 com uma programação gratuita que reúne gastronomia, música, cultura popular e ações beneficentes. A festa valoriza uma das principais tradições do município, o bolinho caipira, reconhecido como patrimônio cultural imaterial de Jacareí.

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Evento

A edição deste ano contará com a participação de 16 entidades assistenciais, responsáveis pela comercialização do tradicional bolinho durante o festival. Além da receita típica, preparada com massa de farinha branca e recheio de linguiça, os visitantes terão acesso a outras opções gastronômicas, incluindo versões vegetarianas e veganas do quitute.