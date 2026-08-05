O Festival do Bolinho Caipira de Jacareí retorna ao Parque da Cidade entre os dias 14 e 16 de agosto de 2026 com uma programação gratuita que reúne gastronomia, música, cultura popular e ações beneficentes. A festa valoriza uma das principais tradições do município, o bolinho caipira, reconhecido como patrimônio cultural imaterial de Jacareí.
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Evento
A edição deste ano contará com a participação de 16 entidades assistenciais, responsáveis pela comercialização do tradicional bolinho durante o festival. Além da receita típica, preparada com massa de farinha branca e recheio de linguiça, os visitantes terão acesso a outras opções gastronômicas, incluindo versões vegetarianas e veganas do quitute.
O evento também terá uma feira de artesanato com peças produzidas por artistas locais, além de shows musicais, encontro de violeiros, apresentações de catira, oficinas de preparo do bolinho caipira e a cerimônia de premiação dos Mestres da Cultura Viva 2026.
Neste ano, três mestras da cultura serão homenageadas pelo trabalho dedicado à preservação e transmissão de conhecimentos tradicionais de Jacareí, reconhecendo a importância de suas trajetórias para a manutenção da memória cultural do município.
Agenda
A programação terá início na sexta-feira (14), com apresentação de catira, das 18h às 19h30, seguida pelo show da Banda Kanaviá, das 20h às 22h.
No sábado (15), as oficinas de preparo do bolinho caipira serão realizadas às 15h e às 18h. O público também poderá acompanhar a apresentação do Grupo de Viola “Saudades da Minha Terra”, das 15h às 16h30, a cerimônia de premiação dos Mestres da Cultura Viva, das 16h às 17h, e os shows de Ju Fussaia, das 17h às 19h30, e Lúcio Neves, das 20h às 22h.
No domingo (16), último dia do festival, a programação inclui novamente oficinas de preparo do bolinho caipira às 15h e às 18h, além do Encontro de Violeiros, das 15h às 16h. A agenda segue com apresentações de Arthur Pego, das 16h às 17h, Fabinho da Viola, das 17h30 às 19h30, e o encerramento com a Banda Ayakayô, das 20h às 22h.