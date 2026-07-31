Transição

Será encerrado nessa sexta-feira (31) o atual contrato de gestão do HMUT (Hospital Municipal Universitário de Taubaté). A partir das 0h de sábado (1º), o hospital deixará de ser administrado pelo Grupo Chavantes e passará a ser gerido pela SPDM (Associação Paulista para Desenvolvimento da Medicina), que foi contratada sem licitação pela Prefeitura de Taubaté, em um contrato emergencial.

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Emergencial

O contrato emergencial com a SPDM foi assinado no dia 21 de julho. A transição entre as entidades começou no dia 23. O valor mensal do novo contrato será de R$ 9,844 milhões, acima do que era pago para a Chavantes, que recebia R$ 9,4 milhões por mês. O prazo do contrato com a SPDM é de 12 meses, mas poderá haver a rescisão caso o chamamento público para escolher a gestora em definitivo do hospital seja concluído antes.