Uma queda de energia elétrica afetou o abastecimento de água em São José dos Campos nesta quarta-feira (29). A interrupção no fornecimento de energia atingiu a ETA (Estação de Tratamento de Água) da Sabesp, interrompendo temporariamente a produção de água no município.
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De acordo com a Sabesp, o fornecimento de energia já foi restabelecido e a produção de água voltou a operar. Com isso, o abastecimento começa a ser recuperado de forma gradativa, com previsão de normalização ao longo desta quinta-feira (30).
Enquanto o sistema retorna à capacidade plena, a companhia orienta os moradores a utilizarem água de forma consciente, evitando desperdícios até que o abastecimento seja completamente restabelecido em todas as regiões.
A Sabesp destaca que imóveis com caixa-d'água dimensionada para armazenar, no mínimo, 24 horas de consumo, conforme determina o Decreto Estadual nº 12.342/78, tendem a sentir menos os impactos da interrupção.
Canais de atendimento da Sabesp
Em caso de dúvidas ou para registrar ocorrências relacionadas ao abastecimento, os consumidores podem entrar em contato com a Sabesp pelos seguintes canais:
Central de Atendimento: 0800 055 0195 (ligação gratuita); WhatsApp: (11) 3388-8000; Portal oficial da companhia.
A empresa informou que, após duas horas sem energia, a ETA agora opera normalmente.
O que diz a EDP?
Por meio de nota, a EDP informou que o fornecimento de energia foi normalizado às 16h40.
"A Concessionária reitera que atua com plano de priorização no atendimento a ocorrências que envolvam hospitais, postos de saúde, unidades de segurança pública e serviços essenciais, como a Sabesp, escolas, creches, asilos e os casos que possam oferecer risco à vida, além de clientes cadastrados que utilizam equipamento elétrico para a sobrevivência", diz a nota.