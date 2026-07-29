Uma queda de energia elétrica afetou o abastecimento de água em São José dos Campos nesta quarta-feira (29). A interrupção no fornecimento de energia atingiu a ETA (Estação de Tratamento de Água) da Sabesp, interrompendo temporariamente a produção de água no município.

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