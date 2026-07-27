Após o grave desabastecimento de água que atingiu cerca de 450 mil pessoas em São José dos Campos, que afetou aproximadamente 70% da população da cidade na última semana, o prefeito Anderson Farias (PSD) se manifestou nesta segunda-feira (27) e criticou a condução da Sabesp durante a crise.

Anderson classificou a antecipação do desligamento sem aviso adequado como "um grande equívoco" e afirmou que a prefeitura vai acionar o Procon para reparar os danos financeiros sofridos pela população.

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