Moradores da Zona Norte de São José dos Campos sofrem com a falta de água na manhã desta quarta-feira (29).
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O desabastecimento foi registrado nos bairros Jardim Guimarães, Alto da Ponte, Caetês, Vila São Geraldo, Vila Sinhá, Altos da Vila Paiva, Altos dos Ypês, Jardim Telespark, Altos de Santana e Minas Gerais.
Segundo a Sabesp, foi necessária a interrupção parcial do fornecimento para uma manutenção emergencial no sistema de bombeamento que atende essa área. A previsão é que o abastecimento seja normalizado de forma gradual ainda hoje.
A Companhia recomenda o uso consciente da água e informa que caminhões-pipa estão disponíveis para atendimentos emergenciais.
Intercorrências podem ser notificadas pelos canais de atendimento pelo telefone 0800 055 0195 (ligação gratuita), pelo WhatsApp (11) 3388-8000 ou pela Agência Virtual no site www.sabesp.com.br.