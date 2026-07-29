Moradores da Zona Norte de São José dos Campos sofrem com a falta de água na manhã desta quarta-feira (29).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O desabastecimento foi registrado nos bairros Jardim Guimarães, Alto da Ponte, Caetês, Vila São Geraldo, Vila Sinhá, Altos da Vila Paiva, Altos dos Ypês, Jardim Telespark, Altos de Santana e Minas Gerais.