As fortes rajadas de vento que atingiram o Vale do Paraíba na tarde desta quarta-feira (29) provocaram transtornos em diversas cidades, especialmente em São José dos Campos, onde moradores relataram quedas de galhos, árvores, oscilações no fornecimento de energia elétrica e risco de destelhamentos. Em Caçapava, a ventania também assustou moradores e causou danos pontuais.
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Em São José dos Campos, a mudança no tempo foi rápida. O céu escureceu em poucos minutos e as rajadas foram registradas em diferentes regiões da cidade. Moradores relataram ocorrências nos bairros Jardim Motorama, Jardim Aquarius, Morumbi, Vila Betânia, Vista Linda, Vila Industrial e nas proximidades do Centervale Shopping.
Vídeos enviados por moradores mostram árvores balançando com intensidade e a força do vento em diversos pontos da cidade. Até a publicação desta reportagem, não havia um balanço oficial consolidado dos prejuízos registrados no município.
A ventania também foi sentida em outras cidades do Vale. Em Caçapava, moradores registraram rajadas intensas e relataram preocupação com possíveis quedas de árvores e danos em estruturas. A intensidade do vento variou conforme a região, sem divulgação oficial da velocidade registrada nas cidades do interior.
Litoral Norte registra os maiores estragos
Enquanto o Vale do Paraíba enfrentava transtornos provocados pela ventania, o cenário foi ainda mais crítico no Litoral Norte.
Em Ilhabela, as fortes rajadas danificaram estruturas do Race Village, espaço que integra a programação da 53ª Semana Internacional de Vela. Por medida de segurança, a Prefeitura cancelou todas as atividades previstas para a noite desta quarta-feira (29). A expectativa é de retomada da programação nesta quinta-feira (30), caso as condições climáticas permitam.
Outro impacto significativo foi a paralisação da travessia de balsas entre Ilhabela e São Sebastião. A interrupção ocorreu devido às condições adversas de navegação no Canal de São Sebastião, onde os ventos comprometeram a segurança das manobras das embarcações.
A suspensão do serviço afeta diretamente moradores, turistas, trabalhadores e o abastecimento da ilha, que depende exclusivamente da ligação marítima para o transporte de veículos.
Em São Sebastião, a Prefeitura informou que as rajadas chegaram a 77 km/h. Equipes da Defesa Civil foram mobilizadas para atender diversas ocorrências registradas no município.
O caso de maior gravidade envolveu uma embarcação de turismo que teria naufragado no Canal de São Sebastião com pessoas a bordo. Equipes da Defesa Civil foram deslocadas para o atendimento da ocorrência.
Além disso, foram registradas quedas de árvores, danos parciais na cobertura da tenda instalada na Rua da Praia, no Centro Histórico, avarias em uma telha da Escola Municipal Professora Iraydes Lobo Vianna do Rego, no bairro Itatinga, além da quebra de vidros em alguns imóveis.
Moradores de Caraguatatuba, Ubatuba e São Sebastião também relataram quedas de árvores, galhos espalhados por vias públicas e interrupções no fornecimento de energia elétrica. Em diversos bairros, a força do vento aumentou o risco de danos em telhados, placas e estruturas metálicas.
Defesa Civil emite alerta para ventos fortes
Diante da chegada da frente fria, a Defesa Civil do Estado de São Paulo enviou um alerta severo por meio do sistema Cell Broadcast para celulares localizados nas áreas de risco.
O aviso orienta a população a permanecer em locais seguros, evitar permanecer sob árvores, postes e estruturas metálicas e redobrar os cuidados durante a passagem do sistema meteorológico.
A previsão indica rajadas superiores a 70 km/h no Vale do Paraíba e entre 70 km/h e 90 km/h em áreas mais expostas do Litoral Norte.
Além dos ventos intensos, a frente fria favorece a ocorrência de chuva forte, descargas elétricas, mar agitado e ressaca, aumentando o risco de quedas de árvores, destelhamentos, interrupções no fornecimento de energia e bloqueios em rodovias.
Orientações à população
A Defesa Civil recomenda que moradores permaneçam em locais protegidos durante as rajadas de vento, evitem estacionar veículos próximos de árvores e postes, mantenham distância de fios caídos e retirem objetos soltos de quintais e varandas que possam ser arremessados pela força do vento.
Em situações de emergência, a orientação é acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.