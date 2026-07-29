As fortes rajadas de vento que atingiram o Vale do Paraíba na tarde desta quarta-feira (29) provocaram transtornos em diversas cidades, especialmente em São José dos Campos, onde moradores relataram quedas de galhos, árvores, oscilações no fornecimento de energia elétrica e risco de destelhamentos. Em Caçapava, a ventania também assustou moradores e causou danos pontuais.

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Em São José dos Campos, a mudança no tempo foi rápida. O céu escureceu em poucos minutos e as rajadas foram registradas em diferentes regiões da cidade. Moradores relataram ocorrências nos bairros Jardim Motorama, Jardim Aquarius, Morumbi, Vila Betânia, Vista Linda, Vila Industrial e nas proximidades do Centervale Shopping.