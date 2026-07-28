A Justiça determinou que a Prefeitura de São José dos Campos redistribua o livro "Meninas Sonhadoras, Mulheres Cientistas" nas salas de leitura do município. A decisão é da juíza Renata Heloisa da Silva Salles, da Vara da Infância e Juventude de São José, no último dia 20 de julho. Ela deu prazo de cinco dias para o município cumprir a decisão.

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O livro havia sido recolhido das escolas em junho de 2024. À época, a Prefeitura disse que o conteúdo seria reavaliado pela equipe técnica da Secretaria de Educação e Cidadania.