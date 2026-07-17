O Tribunal de Justiça negou, em caráter liminar (provisório), a concessão de um habeas corpus para que o ex-prefeito de Taubaté Roberto Peixoto, que comandou o município entre 2005 e 2012, voltasse a cumprir em regime domiciliar a pena de 10 anos e seis meses de reclusão pela condenação pelo crime de lavagem de dinheiro.

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A decisão foi expedida na noite dessa quinta-feira (16) pelo desembargador Alexandre Coelho, relator do processo na 9ª Turma da Diretoria de Direito Criminal do Núcleo de Justiça do TJ.