O ex-prefeito de Taubaté Roberto Peixoto, que comandou o município entre 2005 e 2012, vai voltar a cumprir em regime fechado a pena de 10 anos e seis meses de reclusão pela condenação pelo crime de lavagem de dinheiro.

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Expedido pela Justiça, o mandado de prisão foi cumprido nessa quarta-feira (15). O ex-prefeito foi levado para a Delegacia Seccional de Taubaté e aguarda transferência para uma unidade prisional.