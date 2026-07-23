O STJ (Superior Tribunal de Justiça) negou a concessão de habeas corpus para que o ex-prefeito de Taubaté Roberto Peixoto, que comandou o município entre 2005 e 2012, voltasse a cumprir em regime domiciliar a pena de 10 anos e seis meses de reclusão pela condenação pelo crime de lavagem de dinheiro.

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A decisão foi expedida na noite dessa quarta-feira (22) pelo presidente do STJ, ministro Herman Benjamin. Antes, na quinta-feira passada (16), o Tribunal de Justiça também havia negado a concessão de habeas corpus ao ex-prefeito.