Transição

Teve início nessa quinta-feira (23) a transição de gestão no HMUT (Hospital Municipal Universitário de Taubaté). Desde o início da manhã, estão reunidos representantes da Prefeitura, da atual administradora, que é a Chavantes, e da entidade que assumirá a gestão de forma emergencial a partir de 1º de agosto, a SPDM (Associação Paulista para Desenvolvimento da Medicina).

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Atendimento

Segundo a Prefeitura, a reunião é o primeiro passo para alinhar "questões técnicas para que não haja prejuízo no atendimento à população taubateana".