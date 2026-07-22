A Prefeitura de Taubaté informou nessa quarta-feira (22) ter assinado contrato emergencial com a SPDM (Associação Paulista para Desenvolvimento da Medicina), que a partir de 1º de agosto será a gestora temporária do HMUT (Hospital Municipal Universitário de Taubaté). O valor mensal será de R$ 9,844 milhões, acima do que é pago para a atual administradora, a Chavantes, que recebe R$ 9,4 milhões por mês e não terá o contrato prorrogado.

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"A contratação tem caráter emergencial e transitório, com o objetivo de garantir a continuidade dos atendimentos à população até a conclusão do chamamento público definitivo, que segue em andamento, com abertura dos envelopes prevista para 2 de setembro", afirmou a Prefeitura.