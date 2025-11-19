Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A Câmara de Taubaté instaurou nessa quarta-feira (19) uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para apurar supostas irregularidades na atuação da empresa Estapar, que é responsável pela Zona Azul na cidade.

A comissão terá 180 dias, prorrogáveis por igual período, para apresentar o relatório final. Alberto Barreto (PRD), que é líder do governo Sérgio Victor (Novo), será o presidente. Os outros membros da CPI serão Bobi (PRD), Boanerge dos Santos (União), Moises Pirulito (PL) e Zelinda Pastora (PRD). Jessé Silva (Podemos) e Nicola Neto (Novo) serão suplentes.

Investigação.

O requerimento que pediu a abertura da CPI foi assinado por oito vereadores - os sete integrantes da comissão e Ariel Katz (PDT). No documento, os parlamentares citam três argumentos. Um deles é o aumento de 11% no número de multas aplicadas por não pagamento da Zona Azul no primeiro trimestre de 2025. Para os vereadores, isso gera "forte questionamento popular acerca da legalidade das autuações, da transparência no processo de notificação e do uso de veículos de monitoramento automático pela empresa".

Outro argumento é de que a Câmara aprovou esse mês outro requerimento, de autoria de Pirulito, para convocar um representante da empresa para prestar esclarecimentos sobre "a emissão de multas sem o envio de fotos comprobatórias das infrações". Nesse caso, a oitiva está prevista para 3 de dezembro.