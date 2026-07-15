O desaparecimento da cozinheira Berenice Ramos de Aguiar Faria, de 60 anos, ganhou novos desdobramentos após o filho da vítima contestar a versão apresentada pela ex-patroa à polícia.

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José Carlos de Faria Filho afirma que o depoimento da empresária apresenta contradições e reforça que a prioridade da família é encontrar o corpo da mãe para garantir um sepultamento digno.