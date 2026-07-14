A Polícia Civil intensificou as buscas pelo corpo da cozinheira Berenice Ramos de Aguiar Faria, de 60 anos, desaparecida desde o dia 30 de junho, em Ubatuba, no Litoral Norte.

As equipes realizam diligências em uma área de mata na divisa entre os estados de São Paulo e Rio de Janeiro, após uma denúncia anônima indicar que os restos mortais da vítima poderiam estar no local. A informação foi divulgada pelo site Meio News.

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