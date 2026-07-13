A prisão temporária da empresária apontada como patroa da cozinheira Berenice Ramos de Aguiar, de 60 anos, marcou um novo capítulo nas investigações sobre o desaparecimento da funcionária em Ubatuba, no Litoral Norte de São Paulo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A mulher, considerada a principal suspeita do caso, foi detida durante a Operação Último Rastro, realizada pela Polícia Civil na sexta-feira (10).