13 de julho de 2026
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INVESTIGAÇÃO

VEJA: Vídeo mostra carona da patroa à cozinheira na RMVale

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 4 min
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Imagem ilustrativa

A Polícia Civil obteve um vídeo que pode representar uma das principais provas da investigação sobre o desaparecimento da cozinheira Berenice Ramos de Aguiar, de 60 anos, em Ubatuba, no Litoral Norte.

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As imagens mostram o momento em que a funcionária entra no carro da patroa, apontada como principal suspeita do caso, e deixa a pousada onde trabalhava. Logo atrás, um segundo veículo acompanha o trajeto.

O registro reforça a linha de investigação adotada pelos policiais e ganha ainda mais importância após a prisão temporária da empresária durante a Operação Último Rastro, realizada pela Polícia Civil. O corpo de Berenice continua desaparecido.

Leia mais: Patroa teria matado cozinheira para evitar rescisão, diz polícia

Leia mais: Saiba detalhes da prisão da patroa de Berenice em Ubatuba

Vídeo reforça cronologia do desaparecimento

Segundo a investigação, Berenice desapareceu no dia 30 de junho, após sair para receber os valores referentes à sua demissão. A versão apresentada desde o início era de que a cozinheira teria aceitado uma carona oferecida pela proprietária da pousada onde trabalhava.

Agora, o vídeo obtido pela Polícia Civil confirma esse deslocamento e registra o carro da empresária em movimento, seguido por um segundo automóvel. As imagens serão analisadas em conjunto com outras provas, como depoimentos, perícias e registros de câmeras de monitoramento, para reconstruir os últimos passos da vítima.

Os investigadores também tentam esclarecer qual foi o papel do segundo veículo e se ele teve alguma participação nos acontecimentos posteriores ao desaparecimento.

Patroa foi presa em operação da Polícia Civil

A empresária foi presa temporariamente na sexta-feira (10), durante uma operação coordenada pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de São Sebastião, que mobilizou 14 policiais civis e cinco viaturas.

No cumprimento dos mandados de prisão e de busca e apreensão, os agentes recolheram dois carros, três armas de fogo, aparelhos celulares e um passaporte.

A mulher, dona da pousada onde Berenice trabalhava, não resistiu à prisão.

Após a detenção, os policiais realizaram buscas na residência da suspeita, nos veículos e em áreas próximas ao imóvel em busca de provas que possam esclarecer o caso.

Hipótese é de homicídio

Com o avanço das investigações, a Polícia Civil passou a trabalhar com a hipótese de homicídio.

Segundo os investigadores, os elementos reunidos até o momento (entre eles depoimentos, análises técnicas e a reconstrução dos últimos movimentos da vítima) indicam que Berenice pode ter sido assassinada para evitar o pagamento de direitos trabalhistas.

Apesar da linha investigativa, o corpo da cozinheira ainda não foi localizado.

Celular jogado na mata amplia investigação

Durante a Operação Último Rastro, um episódio chamou a atenção dos policiais.

Conforme o boletim de ocorrência, um telefone celular foi descartado em uma área de mata durante o cumprimento dos mandados judiciais. A situação fez com que um homem passasse a ser investigado.

Agora, a Polícia Civil tenta identificar quem utilizava o aparelho, por que ele foi abandonado e se houve tentativa de ocultação de provas.

O celular deverá passar por perícia para análise de mensagens, chamadas, vídeos, fotografias e dados de localização.

Veículos serão periciados

Os dois automóveis apreendidos são considerados fundamentais para esclarecer o desaparecimento da cozinheira.

Os veículos passarão por exames periciais em busca de vestígios biológicos, fios de cabelo, fibras, impressões digitais e possíveis sinais de limpeza recente.

Além disso, a Polícia Civil pretende confrontar as imagens do vídeo obtido durante a investigação com registros de outras câmeras de segurança para mapear o trajeto percorrido pelos carros.

Até o momento, porém, a apreensão dos veículos não comprova a participação deles em um eventual crime. A confirmação dependerá dos laudos periciais.

Armas e passaporte também foram apreendidos

Durante as buscas, os investigadores recolheram três armas de fogo, que passarão por exames para verificar funcionamento, origem e situação documental.

Como o corpo da vítima ainda não foi encontrado, não existe confirmação sobre a causa da morte nem indícios de que as armas tenham sido utilizadas no caso.

Também foram apreendidos um passaporte e diversos aparelhos celulares, que poderão revelar conversas, pesquisas, localização e comunicações realizadas antes e depois do desaparecimento.

Buscas continuam

Enquanto aguarda os resultados das perícias, a Polícia Civil mantém as buscas por Berenice em diferentes regiões de Ubatuba, especialmente em Ubatumirim, área que reúne mata, estradas rurais, rios, praias e propriedades afastadas.

Os investigadores também apuram se o local onde o celular foi descartado pode esconder novos vestígios relacionados ao desaparecimento.

A Polícia Civil pede que qualquer pessoa que tenha informações sobre o caso ou sobre a movimentação dos veículos envolvidos entre em contato pelo Disque Denúncia 181. A identidade do denunciante é preservada.

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