A Polícia Civil obteve um vídeo que pode representar uma das principais provas da investigação sobre o desaparecimento da cozinheira Berenice Ramos de Aguiar, de 60 anos, em Ubatuba, no Litoral Norte.

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As imagens mostram o momento em que a funcionária entra no carro da patroa, apontada como principal suspeita do caso, e deixa a pousada onde trabalhava. Logo atrás, um segundo veículo acompanha o trajeto.