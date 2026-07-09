Cirurgias
A Prefeitura de Taubaté, por meio da Vigilância Sanitária, liberou nessa quarta-feira (8) as cirurgias de catarata no HMUT (Hospital Municipal Universitário de Taubaté). Com isso, os procedimentos, que serão realizados por meio de um mutirão, tiveram início nessa quinta-feira (9) e seguirão até 30 de julho.
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Suspensão
No dia 3 de junho, a Vigilância Sanitária havia determinado a suspensão das cirurgias, sob a alegação de que o Grupo Chavantes, que é o atual gestor do HMUT, precisava adequar procedimentos de triagem, de manutenção preventiva dos equipamentos e de higienização.
Liberação
A Prefeitura alegou à coluna que as cirurgias foram liberadas depois que o Grupo Chavantes realizou os ajustes pedidos pela Vigilância Sanitária. Ainda de acordo com o município, 903 pacientes devem ser atendidos no mutirão.
Contrato
A suspensão das cirurgias ocorreu em meio a atritos entre a Prefeitura e o Grupo Chavantes. No dia 30 de junho, o município comunicou que não irá prorrogar o contrato com a entidade, que será encerrado no dia 1º de agosto.
Retaliação
Quando a suspensão das cirurgias foi determinada, o Grupo Chavantes afirmou que a Prefeitura tentava "retaliar" a entidade. Após a liberação dos procedimentos, o Grupo Chavantes afirmou que "a liberação demonstra que o pedido de suspensão ou cancelamento do mutirão era infundado".