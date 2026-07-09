Cirurgias

A Prefeitura de Taubaté, por meio da Vigilância Sanitária, liberou nessa quarta-feira (8) as cirurgias de catarata no HMUT (Hospital Municipal Universitário de Taubaté). Com isso, os procedimentos, que serão realizados por meio de um mutirão, tiveram início nessa quinta-feira (9) e seguirão até 30 de julho.

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Suspensão

No dia 3 de junho, a Vigilância Sanitária havia determinado a suspensão das cirurgias, sob a alegação de que o Grupo Chavantes, que é o atual gestor do HMUT, precisava adequar procedimentos de triagem, de manutenção preventiva dos equipamentos e de higienização.