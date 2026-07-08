Concursos

A Prefeitura de Taubaté publicou na noite dessa quarta-feira (8) o edital de seis concursos públicos, que oferecem 239 vagas. Os editais podem ser conferidos no diário oficial do município.

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Concurso 1

O primeiro concurso oferece 42 vagas para os cargos de braçal (2), cuidador (1), eletricista (4), fiscal técnico de edificações (1), inspetor de alunos (20), operador de máquina - equipamento pesado (5), orientador social (1), técnico em farmácia (1), técnico em saúde bucal (1), técnico em segurança do trabalho (1), técnico de enfermagem (1), técnico de necrópsia (1), técnico de prótese dentaria (1), técnico em saúde pública (1) e técnico de veterinária (1).