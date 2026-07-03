A Prefeitura de Taubaté, por meio da Vigilância Sanitária, determinou nessa terça-feira (3) a suspensão das cirurgias de catarata que seriam realizadas entre os dias 9 e 30 de julho no HMUT (Hospital Municipal Universitário de Taubaté), por meio de um mutirão.

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No documento, ao qual a reportagem teve acesso, a Vigilância Sanitária justifica a medida por fatores como "ausência de informações" e determina que o Grupo Chavantes, que é o atual gestor do HMUT, tome medidas como "adequar procedimento de triagem e atendimentos realizados com registro dos respectivos profissionais executantes, bem como respeitando protocolo de higienização entre os atendimentos".