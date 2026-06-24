Indicação
O prefeito de Taubaté, Sérgio Victor (Novo), indicou Letícia Maria Pinto da Costa para ser a nova reitora da Unitau (Universidade de Taubaté). O candidato a vice-reitor da chapa é Alexandre de Paiva Luciano.
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Ofício
O ofício com a indicação foi encaminhado à Câmara na última sexta-feira (19). No documento, Sérgio pede que o presidente da Câmara, vereador Richardson da Padaria (União), convoque com "urgência" a sabatina da chapa, "tendo em vista que o atual mandato se encerrará no dia 2 de julho".
Sabatina
A convocação para a sabatina foi feita pelo presidente da Câmara nessa quarta-feira (24). A arguição foi marcada para a próxima terça-feira (30), a partir das 10h.
Votação
Segundo parecer do jurídico da Câmara, ao fim da sabatina os vereadores devem fazer uma votação. Caso a chapa seja aprovada, tomará posse no dia 3 de julho, para um mandato de quatro anos. Em caso de rejeição, caberá ao prefeito indicar outra chapa da lista tríplice.
Unitau
Já um parecer do jurídico da Unitau aponta que a votação não deve ser realizada, sob o argumento de que a indicação caberia ao prefeito e a autonomia universitária é garantida pela Constituição Federal.
Impasse
O presidente da Câmara afirmou à coluna nessa quarta-feira que a votação será realizada. Procurada, a Unitau não se manifestou. Segundo apuração da coluna, a universidade estuda ajuizar uma ação para contestar a realização da votação.
Lista tríplice
Além da chapa formada por Letícia e Alexandre, a lista tríplice para a eleição de reitor da Unitau também tem as chapas encabeçadas por Ana Paula Lima Guidi Damasceno (vice: Amanda Romão de Paiva) e Marcos Roberto Furlan (vice: Ivair Alves dos Santos).