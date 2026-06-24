Indicação

O prefeito de Taubaté, Sérgio Victor (Novo), indicou Letícia Maria Pinto da Costa para ser a nova reitora da Unitau (Universidade de Taubaté). O candidato a vice-reitor da chapa é Alexandre de Paiva Luciano.

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Ofício

O ofício com a indicação foi encaminhado à Câmara na última sexta-feira (19). No documento, Sérgio pede que o presidente da Câmara, vereador Richardson da Padaria (União), convoque com "urgência" a sabatina da chapa, "tendo em vista que o atual mandato se encerrará no dia 2 de julho".