25 de junho de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
UNIVERSIDADE

Taubaté: Sérgio indica Letícia Maria para nova reitora da Unitau

Por Sessão Extra | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Montagem feita com fotos de divulgação da Unitau
Chapa de Letícia Maria (reitora) e Alexandre de Paiva Luciano (vice) será sabatinada pela Câmara na próxima terça-feira; posse para mandato de quatro anos deve ocorrer em 3 de julho
Chapa de Letícia Maria (reitora) e Alexandre de Paiva Luciano (vice) será sabatinada pela Câmara na próxima terça-feira; posse para mandato de quatro anos deve ocorrer em 3 de julho

Indicação
O prefeito de Taubaté, Sérgio Victor (Novo), indicou Letícia Maria Pinto da Costa para ser a nova reitora da Unitau (Universidade de Taubaté). O candidato a vice-reitor da chapa é Alexandre de Paiva Luciano.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ofício
O ofício com a indicação foi encaminhado à Câmara na última sexta-feira (19). No documento, Sérgio pede que o presidente da Câmara, vereador Richardson da Padaria (União), convoque com "urgência" a sabatina da chapa, "tendo em vista que o atual mandato se encerrará no dia 2 de julho".

Sabatina
A convocação para a sabatina foi feita pelo presidente da Câmara nessa quarta-feira (24). A arguição foi marcada para a próxima terça-feira (30), a partir das 10h.

Votação
Segundo parecer do jurídico da Câmara, ao fim da sabatina os vereadores devem fazer uma votação. Caso a chapa seja aprovada, tomará posse no dia 3 de julho, para um mandato de quatro anos. Em caso de rejeição, caberá ao prefeito indicar outra chapa da lista tríplice.

Unitau
Já um parecer do jurídico da Unitau aponta que a votação não deve ser realizada, sob o argumento de que a indicação caberia ao prefeito e a autonomia universitária é garantida pela Constituição Federal.

Impasse
O presidente da Câmara afirmou à coluna nessa quarta-feira que a votação será realizada. Procurada, a Unitau não se manifestou. Segundo apuração da coluna, a universidade estuda ajuizar uma ação para contestar a realização da votação.

Lista tríplice
Além da chapa formada por Letícia e Alexandre, a lista tríplice para a eleição de reitor da Unitau também tem as chapas encabeçadas por Ana Paula Lima Guidi Damasceno (vice: Amanda Romão de Paiva) e Marcos Roberto Furlan (vice: Ivair Alves dos Santos).

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários