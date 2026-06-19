A morte de Eduardo da Cunha Raposo, de 24 anos, conhecido como “Sorvete”, mobilizou amigos, familiares e colegas de trabalho em uma onda de comoção nas redes sociais e nas ruas do Jardim Satélite, na zona sul de São José dos Campos.
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O jovem motoboy morreu após um acidente envolvendo a motocicleta que conduzia, uma Honda CG 160 Start, e um Renault Sandero, na avenida Papa João Paulo 1º.
Mensagens de luto e comoção nas redes
Logo após a confirmação da morte, mensagens de luto passaram a circular entre amigos. Em meio às homenagens, expressões como “Quebrada de luto”, “Eterno Sorvete” e “Eternamente em nossos corações” se repetiram.
Um dos amigos escreveu: “A vida é muito louca, nela estamos de passagem, sem saber o dia de amanhã. Vai deixar saudades irmão”. Outro desabafou: “Luto pelo nosso irmão”.
"De coração partido por você meu amigo irmão, conhecido como Sorvete no Campos de São José, várias vivência juntos, que Deus te receba meu irmão”.
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Acidente ocorreu no fim da tarde no Jardim Satélite
O acidente ocorreu por volta das 17h05 desta quinta-feira (18). Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada e solicitou perícia no local.
O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), por meio da unidade USA-01, constatou a morte de Eduardo ainda na avenida. A área foi isolada para o trabalho do IC (Instituto de Criminalística), com presença de peritos, fotógrafo e policiais civis.
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Dinâmica da colisão ainda é investigada
A dinâmica da colisão ainda está sob investigação. O motorista do carro relatou que trafegava em via regular após sair de uma padaria, em trecho reto e em declive, e que a motocicleta seguia no sentido oposto.
Ele afirmou que o motociclista teria invadido a contramão de forma repentina, atingindo a parte frontal e lateral do veículo. O condutor também declarou que permaneceu no local, negou ingestão de álcool e apresentou habilitação regular. A versão, no entanto, ainda será confrontada com laudos periciais, depoimentos e possíveis imagens do acidente.
BO aponta que vítima não tinha CNH
O boletim de ocorrência também aponta que Eduardo não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O registro integra a investigação, mas não define a responsabilidade pela colisão. O caso foi inicialmente registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor, tipificação que pode ser alterada conforme o avanço das apurações.
Eduardo nasceu em 16 de junho de 2002 e havia completado 24 anos dois dias antes do acidente. Familiares relataram no local que ele estava em serviço no momento da colisão, o que aumenta ainda mais o impacto da tragédia entre pessoas próximas.
O último adeus
O velório acontece nesta sexta-feira (19), na Urbam Sala 6, das 11h às 15h30. O sepultamento está marcado para as 15h30 do mesmo dia, no Cemitério Memorial Bom Retiro, em São José dos Campos.
A morte de “Sorvete” segue gerando forte comoção na cidade, especialmente entre motoboys e moradores da região sul, que transformaram as redes sociais em espaço de despedida e homenagem ao jovem trabalhador.