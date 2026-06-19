A morte de Eduardo da Cunha Raposo, de 24 anos, conhecido como “Sorvete”, mobilizou amigos, familiares e colegas de trabalho em uma onda de comoção nas redes sociais e nas ruas do Jardim Satélite, na zona sul de São José dos Campos.

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O jovem motoboy morreu após um acidente envolvendo a motocicleta que conduzia, uma Honda CG 160 Start, e um Renault Sandero, na avenida Papa João Paulo 1º.

Mensagens de luto e comoção nas redes