Eduardo da Cunha Raposo, 24 anos, é o motoboy que morreu no acidente de trânsito em São José dos Campos e envolveu uma moto Honda CG 160 Start vermelha e um Renault Sandero prata.

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O acidente aconteceu na avenida Papa João Paulo 1º, no Jardim Satélite, zona sul da cidade, na tarde dessa quinta-feira (18). O boletim de ocorrência aponta morte no local e informa que a dinâmica ainda depende de perícia, oitivas, laudos e busca de imagens.