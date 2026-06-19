O grave acidente registrado na avenida Papa João Paulo 1º, no Jardim Satélite, zona sul de São José dos Campos, na tarde dessa quinta-feira (18), provocou a morte do motoboy Eduardo da Cunha Raposo, 24 anos. VEJA O VÍDEO

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O acidente envolveu uma moto Honda CG 160 Start vermelha e um Renault Sandero prata. O boletim de ocorrência aponta que Eduardo morreu no local e que a dinâmica da colisão depende de perícia, oitivas, laudos e busca de imagens.