São José dos Campos recebe pela primeira vez a Festa Nordestina entre os dias 19 e 21 de junho. O evento reúne gastronomia, música e, no dia 19, o jogo da Seleção Brasileira pela Copa do Mundo de 2026.

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Visitantes poderão passear pelos stands de mais de 30 expositores de pratos típicos para provar acarajé, baião de dois, sarapatel, buchada de bode, carne de sol, cuscuz, tapioca e bobó de camarão. Além da culinária regional, o público também terá à disposição torresmo, costela, hambúrguer artesanal, pastel, espetinho, churros, crepes, cocadas e sorvetes.

Agenda

Sexta-feira (19), das 19h às 22h