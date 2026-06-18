São José dos Campos recebe pela primeira vez a Festa Nordestina entre os dias 19 e 21 de junho. O evento reúne gastronomia, música e, no dia 19, o jogo da Seleção Brasileira pela Copa do Mundo de 2026.
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Visitantes poderão passear pelos stands de mais de 30 expositores de pratos típicos para provar acarajé, baião de dois, sarapatel, buchada de bode, carne de sol, cuscuz, tapioca e bobó de camarão. Além da culinária regional, o público também terá à disposição torresmo, costela, hambúrguer artesanal, pastel, espetinho, churros, crepes, cocadas e sorvetes.
Agenda
Sexta-feira (19), das 19h às 22h
Às 19h, Paula Mello e Banda abrem a programação com forró, forronejo e piseiro.
Sábado (20), das 12h às 22h
As atividades começam às 15h com Aula de Forró do Coletivo Yalla. Em seguida, às 15h30, a Banda Cabelo de Milho apresenta Forró Pé de Serra e a Quadrilha Livre, com participação do público. A programação segue às 18h com a apresentação da Quadrilha Junina e termina às 19h com o show de Klecinho 50 Graus e Banda.
Domingo (21), das 12h às 22h
O último dia começa às 13h com a apresentação de Zé Ramalho Cover. Às 15h, acontece mais uma Aula de Forró com o Coletivo Yalla, seguida do show do grupo Os 3 do Norte, às 15h30, também com Quadrilha Livre. Às 17h, o Coletivo Yalla apresenta o Samba de Coco e, às 18h, Jota Ferraz e Banda Fino do Brega encerram o evento com clássicos populares.
Serviço
O evento acontece de 19 a 21 de junho de 2026 no Estacionamento do Shopping Jardim Oriente, na rua Andorra, nº 500, bairro Jardim América. A entrada e o estacionamento são gratuitos.