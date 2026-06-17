Domingo, 8 de junho de 1985. São 4h30.

Após se perder na mata, o grupo retorna ao acampamento e não encontra o escoteiro. "Onde está o Marco Aurélio?". Na área, eles encontram a barraca revirada e a mochila do garoto aberta, do lado de fora.

Chefe do Grupo Escoteiro Olivetano, Juan Bernabéu Céspedes volta a 8 de junho de 1985, um dia que já dura 41 anos. Uma história que tem luzes misteriosas, vozes na escuridão e sinais deixados na mata. Quais foram as providências adotadas após o desaparecimento?

Em um manuscrito inédito de 107 páginas, obtido com exclusividade por OVALE, Juan reconstrói passo a passo a expedição ao Pico dos Marins, em Piquete, que terminou com o desaparecimento de Marco Aurélio Simon, de 15 anos.