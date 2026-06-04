" Eu vivo todos os dias a mesma história ", contou o pai, hoje com 87 anos de idade, mais de 40 deles dedicados à busca incansável e inabalável pelo menino.

Há exatamente 14.971 dias, o jornalista Ivo Simon vive preso à data em que o filho Marco Aurélio, de 15 anos, desapareceu no Pico dos Marins, em Piquete, durante expedição do Grupo de Escoteiros Olivetano.

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Mantendo a fé, mesmo quando não encontra razões para acreditar, seu Ivo segue vivendo na mesma casa, na rua Bocaiúva, em São Paulo, e espera que Marco Aurélio, algum dia, ainda bata à sua porta.

"Olha, eu já acompanhei tantas histórias de desaparecimentos, 30, 40 anos, 50 anos, pessoa desaparecida e de repente a pessoa apareceu. Por isso que eu continuo acreditando que um dia pode chegar lá na rua Bocaiuva, em São Paulo. Bater na porta. Eu direi: “Eu te amo. Entra, meu filho. A casa é sua”. É a minha vida. É a minha missão", contou o pai em entrevista a OVALE.